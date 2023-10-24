Как снимали фильм "Армагеддон: кадры со съемок и интересные факты

В 1998 году вышел культовый фантастический фильм Майкла Бэя "Армагеддон", в котором приняли участие такие известные актеры как Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Билли Боб Торнтон, Лив Тайлер, Стив Бушеми, Оуэн Уилсон, Майкл Кларк Дункан и др.