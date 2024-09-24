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Прокуратура отказалась утверждать обвинение по делу об избиении участника СВО

Прокуратура отказалась утверждать обвинение по делу об избиении участника СВО

Уголовное дело об избиении участника СВО, который сделал замечание за частично припаркованный на тротуаре Lexus, не получило обвинительного заключения.

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