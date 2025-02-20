В Казани собираются установить скульптуру Зиланта

В Казани на улице Миславского установят скульптуру, изображающую змея Зиланта — символ города. Об этом сообщил мэр Ильсур Метшин во время встречи с представителями татарской интеллигенции, слова которого передает пресс-служба мэрии.
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