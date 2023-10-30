В Казани по программе «Наш двор» обновили 463 двора

В Казани по программе «Наш Двор» обновили дворы 463 многоквартирных домов. В ходе ремонта отремонтировали более 530 тысяч квадратных метров дворовых дорог, создали 5 тысяч парковочных мест, установили 4,7 тысячи малых архитектурных форм и более 2,1 тысячи опор наружного освещения.