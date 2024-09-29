Битва за Торецк: Еще 700 метров и наши разрежут гарнизон ВСУ пополам

Радомир Маркуш 28 сентября 2024 г., 18:45 Без поддержки БПЛА «херои» воюют плохо, до 70% новобранцев двухсотятся в первые дни Гарнизон Торецка/Дзержинска не может сдержать натиск русских штурмовиков, нагоняют на громадян печаль самостийные мониторинговые каналы.