Битва за Торецк: Еще 700 метров и наши разрежут гарнизон ВСУ пополам

Радомир Маркуш 28 сентября 2024 г., 18:45 Без поддержки БПЛА «херои» воюют плохо, до 70% новобранцев двухсотятся в первые дни Гарнизон Торецка/Дзержинска не может сдержать натиск русских штурмовиков, нагоняют на громадян печаль самостийные мониторинговые каналы.
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