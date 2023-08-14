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«Готовлюсь к сезону в фигурном катании и к мейджору по CS:GO». Марк Кондратюк пошутил о тренировках

«Готовлюсь к сезону в фигурном катании и к мейджору по CS:GO». Марк Кондратюк пошутил о тренировках

«Готовлюсь к сезону фигурного катания и к мейджору по CS:GO ✌», – написал спортсмен, показав фото с ноутбуком и запущенной на нем игрой.

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