❗️В результате атаки ВСУ в многоэтажном доме Севастополя полностью выгорели пять квартир Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что 28 августа в результате вражеской атаки больше всего пострадал дом на улице Героев Подводников, 12.
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