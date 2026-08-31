❗️В результате атаки ВСУ в многоэтажном доме Севастополя полностью выгорели пять квартир Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что 28 августа в результате вражеской атаки больше всего пострадал дом на улице Героев Подводников, 12.