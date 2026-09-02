Бессент на фоне визита Силуанова напомнил европейцам, что надо ладить со всеми

Глава американского Минфина Скотт Бессент на вопрос об участии российского коллеги Антона Силуанова в мероприятиях G20 напомнил представителям европейских стран, что лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп придерживается позиции, согласно которой ладить нужно со всеми.