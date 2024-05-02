Предвыборный ЕС: Европа делает вид, что хочет измениться

Global Look Press/Marijan Murat/dpa Бисмарку приписывают, помимо прочего, фразу, сказанную полтора века назад кем-то из депутатов германского парламента: никогда не врут так много, как перед выборами, во время войны и после охоты.
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