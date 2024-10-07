В Рязани 7 октября отключили воду на двух улицах

Коммунальщики будут ремонтировать водопровод во время отключения воды. До 17:00 ресурса не будет на улице Ленинского комсомола в домах №№ 40, 42 и 42 корпус 1 и на улице Пушкина в домах №№ 45 и 45 корпус 1 и 2.