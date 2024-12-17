Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Уход населения из под налогов следует признать актом диалектического гуманизма. Когда налогопожирающая плесень подох...Налог на такси и ...
  • ИгорьОвчаренко
    Гораздо проще ежедневно запускать беспилотники и  осматривать  большие территории ,делая снимки если  увидят поджигат...Фотоловушки будут...
  • Александр Смеричинский
    а предприниматели и даже муниципальные предприятия жалуются что работников негде взять, не хотят люди работать. Некот...Безработица на Да...

В МинЖКХ прокомментировали проблемы с отоплением в Борзе

В МинЖКХ прокомментировали проблемы с отоплением в Борзе

Проблема с отоплением в домах жителей Борзи связана с техобслуживанием котельной, сообщили ZAB.RU в пресс-службе регионального МинЖКХ со ссылкой на главу городского поселения «Борзинское» Владимира Нехамкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх