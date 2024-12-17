В МинЖКХ прокомментировали проблемы с отоплением в Борзе

Проблема с отоплением в домах жителей Борзи связана с техобслуживанием котельной, сообщили ZAB.RU в пресс-службе регионального МинЖКХ со ссылкой на главу городского поселения «Борзинское» Владимира Нехамкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии