Падение обломков БПЛА и взрыв на территории НПЗ в Уфе попал на видео

Камеры запечатлели падение обломков беспилотника на территорию уфимского предприятия.Момент падения обломков вражеского дрона и последующий за этим взрыв на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Уфе попал на камеры наружного видеонаблюдения.
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