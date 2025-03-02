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Падение обломков БПЛА и взрыв на территории НПЗ в Уфе попал на видео

Падение обломков БПЛА и взрыв на территории НПЗ в Уфе попал на видео

Камеры запечатлели падение обломков беспилотника на территорию уфимского предприятия.Момент падения обломков вражеского дрона и последующий за этим взрыв на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Уфе попал на камеры наружного видеонаблюдения.

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