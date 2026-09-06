Фигурантка дела о фейках Мониава заявила об уходе с поста директора хосписа

Фигурантка уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России Лидия Мониава 6 сентября заявила об уходе с поста директора хосписа «Дом с маяком».
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