Бой с тенью: как созданные ИИ цифровые двойники обманывают людей

Global Look Press/Ingram Images На этой неделе Нобелевский комитет принимает решение отдать премию по физике двум ученым, Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону, за открытия, которые помогали компьютерам обучаться так же, как это делает человеческий мозг.
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