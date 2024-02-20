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Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Так как Суровикин поменял место работы и у него теперь очевидно дипломатическая должность, то совершенно правильно ег...Куда пропал генер...
  • Игорь Овчаренко
    Готовьте  петлю и всенародно ,не пляже.Мигрант заманил 4...
  • Раиса Мелькумова
    Получается, отработанный материал? Как же все печально…кругом предатели и недоучки, а настоящие герои не нужны.🥲Куда пропал генер...

Куда пропал генерал Суровикин? Путин окончательно решил судьбу военачальника, выгнав его из госкорпорации

Куда пропал генерал Суровикин? Путин окончательно решил судьбу военачальника, выгнав его из госкорпорации

Президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса.

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Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Szkoda..Był najlepszy...
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18 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Получается, отработанный материал? Как же все печально…кругом предатели и недоучки, а настоящие герои не нужны.🥲
Ответить
16 час.
Сергей Туренко
Так как Суровикин поменял место работы и у него теперь очевидно дипломатическая должность, то совершенно правильно его вывели из состава Роскосмоса. А наш выдающийся генерал осуществляет не менее ответственную работу в Африке, новом стратегическом регионе для России.
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14 час.

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