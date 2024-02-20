Куда пропал генерал Суровикин? Путин окончательно решил судьбу военачальника, выгнав его из госкорпорации

Получается, отработанный материал? Как же все печально…кругом предатели и недоучки, а настоящие герои не нужны.🥲

Сергей Туренко

Так как Суровикин поменял место работы и у него теперь очевидно дипломатическая должность, то совершенно правильно его вывели из состава Роскосмоса. А наш выдающийся генерал осуществляет не менее ответственную работу в Африке, новом стратегическом регионе для России.