Опасность на века. Почему России придется поглотить всю Украину

Отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему нынешняя Украина должна быть поглощена Россией.
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