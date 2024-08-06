Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    В картотеке арбитражных дел - арбитраж это спор между юридическими лицами, а его взяли по уголовке.......- мля тупоры...Шутка силовика о ...
  • Alexander Kozlov
    Мечты, мечты. У вернувшихся не будет оружия, а пришлые все вооружены ножами и проч. запрещенными, а также легальными ..."У нас есть два п...
  • Ингерман Ланская
    звезду Героя обесценили когда вешали на всяких ворошиловых, буденых, джугавилей, бериев, насеров, кастрам, хонекерам ...Белоусов усиливае...

Опасность на века. Почему России придется поглотить всю Украину

Отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему нынешняя Украина должна быть поглощена Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх