Римзил Вәлиев: «Яраткан һөнәр дә, тормыш иптәшең кебек, кадерле була»

«Татар журналисты» сәхифәсендә татар журналистикасында үз эзен калдырган, милли матбугат үсешенә зур өлеш керткән журналистлар белән таныштырабыз.
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