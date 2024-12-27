Положение иностранцев без визы в России ощутимо изменится уже с 1 января

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. С 1 января 2025 года граждане других стран, приезжающие без визы, смогут оставаться на территории РФ максимум 90 дней в течение года.
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