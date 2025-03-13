Суд оштрафовал управление капстроительства Рязанского района

Речь идет о строительстве малоэтажных многоквартирных домов в поселке Листвянка.Арбитражный суд Рязанской области привлек к административной ответственности муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанского района» (МКУ «УКС»).
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