Incase и Microsoft представили компактную эргономичную клавиатуру за $120 Компания Inc...

Incase и Microsoft представили компактную эргономичную клавиатуру за $120Компания Incase, которая теперь отвечает за выпуск аксессуаров Microsoft, представила компактную эргономичную клавиатуру, которая отличается необычным дизайном, имеет мягкую подставку для запястий и специальную кнопку искусственного интеллекта Copilot.