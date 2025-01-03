Incase и Microsoft представили компактную эргономичную клавиатуру за $120 Компания Inc...

Incase и Microsoft представили компактную эргономичную клавиатуру за $120Компания Incase, которая теперь отвечает за выпуск аксессуаров Microsoft, представила компактную эргономичную клавиатуру, которая отличается необычным дизайном, имеет мягкую подставку для запястий и специальную кнопку искусственного интеллекта Copilot.
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