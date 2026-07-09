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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кот Бегемот из барнаульского зоопарка вышел позагорать под солнцем. Фото и видео

Кот Бегемот из барнаульского зоопарка вышел позагорать под солнцем. Фото и видео

Зверю понравилось позировать перед камерой Камышовый кот Бегемот в барнаульском зоопарке / Фото: Барнаульский зоопарк В барнаульском зоопарке посетителей познакомили со своим котом Бегемотом — "братом-близнецом" героя из известного романа "Мастер и Маргарита".

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