Кот Бегемот из барнаульского зоопарка вышел позагорать под солнцем. Фото и видео

Зверю понравилось позировать перед камерой Камышовый кот Бегемот в барнаульском зоопарке / Фото: Барнаульский зоопарк В барнаульском зоопарке посетителей познакомили со своим котом Бегемотом — "братом-близнецом" героя из известного романа "Мастер и Маргарита".