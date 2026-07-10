Сила в правде
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Сила в правде

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СВР раскрыла: во время сентябрьских выборов Киев готовит «Фламинго» на Москву, а Запад — ядерный подарок для удара по столице

СВР раскрыла: во время сентябрьских выборов Киев готовит «Фламинго» на Москву, а Запад — ядерный подарок для удара по столице

СВР раскрыла тревожные планы: Киев намерен нанести баллистический удар «Фламинго» по Москве именно во время сентябрьских выборов в Госдуму.

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