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В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС организовали торжественные мероприятия для своих семей и жителей города в день празднования 110-летия ВВС

В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС организовали торжественные мероприятия для своих семей и жителей города в день празднования 110-летия ВВС

Поздравить защитников Отечества пришли представители администрации города, ветераны военной службы. .

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