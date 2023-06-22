«Вести из зарубежья» – о ситуации в России

Опубликовано Solo Васия Пять проблем Путина – сломает ли последняя «спину верблюду»? Бывшие наши соотечественники, а нынче недобрые соседи – финны – «изучили проблемы», которые «мучают» нашего президента.
Популярные статьи
- Россия отвесила громкую оплеуху западному капиталу: поставлена жирная точка в истории Мурманского порта — 100% активов отходят государству
- Очередной шок для НАТО. Оценка эффективности России в спецоперации напугала Запад
- «Будет еще хуже»: Новая «ответка» РФ стала «громом среди ясного неба» для посла Бельгии
Свежие комментарии