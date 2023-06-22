Неспешный разговор

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«Вести из зарубежья» – о ситуации в России

«Вести из зарубежья» – о ситуации в России

 Опубликовано Solo Васия   Пять проблем Путина – сломает ли последняя «спину верблюду»? Бывшие наши соотечественники, а нынче недобрые соседи – финны – «изучили проблемы», которые «мучают» нашего президента.

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