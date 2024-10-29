В России отреагировали на атаку БПЛА по университету спецназа имени Путина в Чечне

Политика как она есть

Расстояние от Гудермеса, где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет около 850 километров по прямой, однако Владимир Зеленский добрался и туда.