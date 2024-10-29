Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Леонтьев
    А Вы считаете, что это не эти мажоры и детки богатеев прожигают жизнь по ночным клубам и ресторанам? Видимо работяг о...На Украине стали ...
  • В К
    Тварюга она и есть тварюга, чурчхелу ей в дупу!Зурабишвили призн...
  • Сергей Дмитриев
    ...А что станет говорить б/у-президент США после выборов в США. Его "тревога" за Грузию записана в дело о вмешательст...Байден заявил, чт...

В России отреагировали на атаку БПЛА по университету спецназа имени Путина в Чечне

В России отреагировали на атаку БПЛА по университету спецназа имени Путина в Чечне

Расстояние от Гудермеса, где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет около 850 километров по прямой, однако Владимир Зеленский добрался и туда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tatyanadavydkina
Зеля разворошил такое. что ему икаться долго будет
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх