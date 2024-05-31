Даже без никотина: в Госдуму внесли проект закона о полном запрете вейпов

Под запрет попадут и сами электронные устройства для курения, и все виды смесей для них.В Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи курительных систем ("вейпов") и всех видов смесей и жидкостей для них.
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