«112»: В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча

Предварительно, состав повреждений не получил, пострадавших нетНа участке Унеча — Жеча в Брянской области спецтехника железнодорожников во время осмотра инфраструктуры в 10:52 обнаружила повреждение пути, сообщает Московская железная дорога.
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