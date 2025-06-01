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«112»: В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча

«112»: В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча

Предварительно, состав повреждений не получил, пострадавших нетНа участке Унеча — Жеча в Брянской области спецтехника железнодорожников во время осмотра инфраструктуры в 10:52 обнаружила повреждение пути, сообщает Московская железная дорога.

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