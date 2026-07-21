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Депутат Аксаков назвал риски, от которых защитит закон о криптовалютах

Депутат Аксаков назвал риски, от которых защитит закон о криптовалютах

Госдума РФ приняла закон о легальном обращении криптовалюты при внешнеэкономической деятельности. Председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил Zvezdanews, что новые правила касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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