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Life: пахучие вещества попадают в кровь и выделяются с дыханием и потом

Life: пахучие вещества попадают в кровь и выделяются с дыханием и потом

Запах чеснока может сохраняться несколько дней и исходить не только изо рта, но и от кожи. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает Life.

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