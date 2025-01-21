Тимати поделился романтичными фото с Валентиной Ивановой из путешествия: «Открытки из Парижа»

Французские каникулы семейство Тимати проводит продуктивно. Вместе с мамой Симоной Яковлевной, возлюбленной Валентиной Ивановой и детьми — Алисой и Ратмиром — артист уже погулял по Парижу, посетил Диснейленд, а также несколько музеев.