Тимати поделился романтичными фото с Валентиной Ивановой из путешествия: «Открытки из Парижа»

Французские каникулы семейство Тимати проводит продуктивно. Вместе с мамой Симоной Яковлевной, возлюбленной Валентиной Ивановой и детьми — Алисой и Ратмиром — артист уже погулял по Парижу, посетил Диснейленд, а также несколько музеев.
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