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The Sun: полиция предотвратила теракт против охраны короля Британии

The Sun: полиция предотвратила теракт против охраны короля Британии

Полиция Великобритании предотвратила теракт в отношении охраны короля Карла III, замыслы подозреваемого были раскрыты после его ареста по другому делу – о хранении оружия и поджоге в развлекательном центре Солт-Хилл, пишет The Sun.

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