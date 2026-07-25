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Царьград

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Московский ДИПП: производство фруктов и ягод увеличилось на 14%

Московский ДИПП: производство фруктов и ягод увеличилось на 14%

Москва: компании Анатолия Гарбузова повысили производство фруктов, ягод и орехов на 14,1% с января по май 2026 года.

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