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Политолог Батурин: крах режима Зеленского запустит цепную реакцию в Европе

Политолог Батурин: крах режима Зеленского запустит цепную реакцию в Европе

Прекращение конфликта на Украине угрожает не только власти Владимира Зеленского, но и европейским политикам, которые используют противостояние с Россией для обоснования милитаризации и сохранения собственных позиций.

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