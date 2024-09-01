С Днём газовика, с профессиональным праздником спешим поздравить ООО"Газпром межрегионгаз Волгоград" Абонентский отдел.
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С Днём газовика, с профессиональным праздником спешим поздравить ООО"Газпром межрегионгаз Волгоград" Абонентский отдел.