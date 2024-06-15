На улице Стрельбищенской в Пензе установили новые остановочные павильоны

Установка новых остановочных павильонов, обитых профлистами, на улице Стрельбищенской завершена. Теперь они будут обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров на следующих остановках: «Горэлектросеть» в направлении из центра; «Горэлектросеть» в направлении в центр; «Стадион Локомотив» в направлении в центр.