На улице Стрельбищенской в Пензе установили новые остановочные павильоны

Установка новых остановочных павильонов, обитых профлистами, на улице Стрельбищенской завершена. Теперь они будут обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров на следующих остановках: «Горэлектросеть» в направлении из центра; «Горэлектросеть» в направлении в центр; «Стадион Локомотив» в направлении в центр.
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