«Театры со всей России и финал «Музейного Олимпа»»: в Перми запустили уникальный культурный фестиваль

В Пермском крае 12 октября 2026 года открылся масштабный междисциплинарный проект «МузейТеатр». В течение пяти дней, до 16 октября, на главных культурных площадках Перми покажут уникальные экспериментальные постановки из Тамбова, Нижневартовска, Нижнего Тагила и Новокуйбышевска.