«Театры со всей России и финал «Музейного Олимпа»»: в Перми запустили уникальный культурный фестиваль

В Пермском крае 12 октября 2026 года открылся масштабный междисциплинарный проект «МузейТеатр». В течение пяти дней, до 16 октября, на главных культурных площадках Перми покажут уникальные экспериментальные постановки из Тамбова, Нижневартовска, Нижнего Тагила и Новокуйбышевска.
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