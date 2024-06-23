🔴В Севастополе для оказания медпомощи пострадавшим хватает и медикаментов, и медперсонала Запасов крови тоже достаточно, сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.
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🔴В Севастополе для оказания медпомощи пострадавшим хватает и медикаментов, и медперсонала Запасов крови тоже достаточно, сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.