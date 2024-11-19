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ТАСС оценивает потери ВСУ с начала СВО почти в миллион человек

ТАСС оценивает потери ВСУ с начала СВО почти в миллион человек

Согласно оценкам экспертов с 24 февраля 2022 года по настоящий день Киев потерял убитыми и ранеными около 906,5 тыс.

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