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Краски для кузовов автомобилей за полтора года подорожали вдвое

Краски для кузовов автомобилей за полтора года подорожали вдвое

Об этом Business FM рассказали участники рынка. В то же время они опровергли информацию телеграм-каналов, утверждающих, что покраска автомобилей станет дороже на 30%В телеграм-каналахпоявилась информация о возможном подорожании услуги покраски кузова автомобиля.

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