Краски для кузовов автомобилей за полтора года подорожали вдвое

Об этом Business FM рассказали участники рынка. В то же время они опровергли информацию телеграм-каналов, утверждающих, что покраска автомобилей станет дороже на 30%В телеграм-каналахпоявилась информация о возможном подорожании услуги покраски кузова автомобиля.