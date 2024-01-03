Ответные ракетные удары по критической инфраструктуре, складам и местам расположения личного состава Вооруженных сил Украины показали значительную эффективность, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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