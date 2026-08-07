Как отличить разумную требовательность к себе от чрезмерной

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга «Как стать добрее к себе». «Сноб» публикует отрывок.Разница между разумной требовательностью и чрезмерной требовательностьюКак и всё в этой жизни, требовательность хороша в меру.
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