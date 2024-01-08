За цифровое развитие Севастополя будет отвечать новая женщина-специалист

В департаменте цифрового развития Севастополя появился новый руководитель. Как свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц РФ, новым исполняющим обязанности руководителя стала Татьяна Романовна Черноусова.
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