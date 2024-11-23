"И это всё наскакал я": Бывший участник майдана признался, что погубил Украину

ВАРЯГ РУС

Прозренье ваше будет горьким Людмила Трофимова Прозренье ваше будет горьким, Похмелье жалкое пройдёт, Когда поймёте, как жестоко Обманут был простой народ. Что не нужны вы больше дяде Тому, что пряники сулил, Когда очнётесь и сочтётесь Количеством своих могил. В своей земле зарыты дети, Что вами посланы на смерть, Они свои - и те, и эти, Они равны в земле теперь. А дети смерти не боятся, Они уходят без грехов, Но грешным долго очищаться От злобы давящих оков. Здесь на земле всё та же правда, И до небес, до божьих врат, Нет никого роднее брата, В ответе здесь за брата брат! И тот, кто первым поднял руку, Кто силой взялся поучать, Пусть знает - за чужие муки Непросто будет отвечать.