В Тамбове 11 апреля временно обесточат 23 улицы

11 апреля без света временно останутся жители 23 улиц областного центра. По данным АО "ОРЭС-Тамбов", в связи с проведением работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9:00 до 16:00 электричество отключат на улицах: - ул.
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