Государственник: Обтеслиться по самые уши

Одиссей

про F-35 автор упоминал, так ведь есть еще и приключения эсминца Зумволт.. да и про разваливающуюся инфраструктуру давно все известно.. а причины - теория и практика постиндустриального общества (оно же - общество потребления). В ходе движения по этому пути амеры добились потрясающих результатов: 85+% экономики (а по нынешним временам скорее все 90%) - это сфера услуг. И только 10%- это промышленность, производящая хоть что-то.. И, если сравнивать по этому показателю, то НАША экономика существенно круче. Ну, в самом деле, если вдруг воевать - они в гаубицы будут доллары свои заряжать? Броню для танков - тоже из долларов клеить? Кстати, а сейчас и доллары-то не бумажные, а цифровые.. Вот именно поэтому, именно на этой почве возник и Трамп, и движение MAGA.