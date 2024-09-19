Рецепт вкусных соленых огурцов на зиму

Ингредиенты огурцы - 6.5 кг соль- 320 г ( на четыре 3х литровые банки) чеснок – 4 зубчика зелень: укроп зеленый и зонтики петрушка сельдерей листья хрена и корень хрена листья черной смородины цветы бархатцев (чорнобрывцы) специи: перец черный горошком душистый перец лавровый лист или приправа для маринованных или соленых огурцов Рецепт приготовления Огурцы заливаю холодной водой и оставляю на 1 час.