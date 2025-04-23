Хуснуллин рассказал, как можно переломить тренд на ветшание коммунальных сетей

Снизить затраты можно путем повышения эффективности административного управления Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что снизить затраты на ремонт и модернизацию коммунальных сетей на 20% можно только за счет повышения эффективности административного управления.
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