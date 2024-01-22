Как подорожали подержанные машины

За прошедший год больше всего поднялись в цене подержанные автомобили в возрасте от 7 до 10 лет. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало динамику средних цен на подержанные легковые автомобили с 4 квартала 2022 года по 4 квартал 2023 года.
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