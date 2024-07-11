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Царьград

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В Новосибирске умер самый известный морж Виталий Панасюк

В Новосибирске умер самый известный морж Виталий Панасюк

Прощание со спортсменом пройдёт в Академгородке 11 июля.В новосибирском Академгородке в четверг, 11 июля, простятся с самым известным моржом региона Виталием Панасюком.

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