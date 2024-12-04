Трое иностранных альпиниста пропали на самой высокой горе: найдено несколько предметов

Трое альпинистов из США и Канады пропали без вести на самой высокой горе Новой Зеландии. Найдено несколько предметов, связанных со скалолазанием, которые, по мнению полиции, принадлежали троице, а плохая погода, вероятно, задержит поисковые работы до четверга.