Трое иностранных альпиниста пропали на самой высокой горе: найдено несколько предметов

Трое альпинистов из США и Канады пропали без вести на самой высокой горе Новой Зеландии. Найдено несколько предметов, связанных со скалолазанием, которые, по мнению полиции, принадлежали троице, а плохая погода, вероятно, задержит поисковые работы до четверга.
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